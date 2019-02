Après-Ski: Ab geht die Party, die Party geht ab

Profan? Keineswegs, meint der deutsche Soziologe Sacha Szabo. Es geht – ähnlich wie beim Ballermann im Sommer – nicht nur um banale Sehnsüchte. Vielmehr zeige sich in dem Phänomen „ein tiefes Bedürfnis des modernen Menschen nach Vergemeinschaftung“, schreibt der Experte für „Unterhaltungswissenschaft“. In seiner Betrachtung „Ballermann. Das Buch“ (Verlag Tectum) hat er sich vor allem mit dem Partygetriebe auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca auseinandergesetzt. Für ihn ist das einer jener Orte, an dem sich „unsere Gesellschaft als Erlebnisgesellschaft ihrer selbst versichert“. Dabei wollen sich die Menschen von der Last der Endlichkeit des Daseins und der Verletzlichkeit des Lebens befreien, um Momente der Ekstase und Berauschung zu erleben. In den Alpen halt 1000 Meter über Meeresniveau, wo Hüttenpartys im Ballermann-Stil als „eine Welt der Außeralltäglichkeit“ erlebt werden. Man geht auf Distanz zum Alltag.