Spielerisch zum Klimaschützer - mit Belohnungen

Immer mehr Unternehmen belohnen Kunden über ein Punktesystem für klimaschonendes Verhalten. Wie zwei Beispiele aus Tirol und der Steiermark beweisen.

Die in Tirol entwickelte Mobilitäts-App „ummadum“ will etwa mit einem laut Gründern „weltweit einzigartigen Modell“ das tägliche Mobilitätsverhalten verändern. Sie vergibt Punkte an umweltbewusste Pendler, mit denen dann im regionalen Handel eingekauft werden kann.

Auch das steirische Unternehmen „Saubermacher“ vergab bei einem Pilotprojekt Punkte für sauber getrennten Müll.

Die beiden Beispiele haben eines gemein: Menschen sollen spielerisch zu klimafreundlicherem Verhalten „angestupst“ werden, in der Fachsprache spricht man von „GreenNudging“.