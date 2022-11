Spezialeinheit Cobra erschoss Stier, der vor der Schlachtbank floh

Ein entlaufener Stier hat am Freitag die Spezialeinheit Cobra in Kärnten auf den Plan gerufen. Das Tier entlief gegen 9 Uhr von einem Bauernhof im Bezirk Völkermarkt. Der Stier, der offenbar vor seiner Schlachtung das Weite suchte, konnte schließlich im Bereich der B 82, Seebergstraße im Gemeindegebiet von Aich, ausfindig gemacht werden.

In weiterer Folge zog der Stier in Richtung Westen in einen angrenzenden Wald, wodurch die bereits eingetroffenen Polizisten den Sichtkontakt verloren. Um eine Gefährdung für Personen und den Fahrzeugverkehr auf der B82 zu vermeiden, wurde das EKO Cobra verständigt.

Die Spezialeinheit lokalisierte das Tier und konnte es "in weiterer Folge mit gezielten Schüssen töten", wie es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten heißt. Und weiter: "Eine andere in Erwägung gezogene Möglichkeit, dem Tier unter Umständen auf andere Weise habhaft zu werden, schlug fehl."