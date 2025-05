Der Motor der Flugpolizei ist ins Stottern geraten

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, steht die Bundesregierung wegen des aktuellen Sparkurses auf der Bremse. Die Flugpolizei und ihre Spezialeinsatzkräfte müssen noch länger mit den alten Helikoptern auskommen. Auch wenn man Verständnis für die angespannte budgetäre Lage hat, halten das Einsatzstrategen von Polizei und Cobra für eine Fehlentscheidung . Denn die Terrorgefahr sei nach wie vor hoch, von einer Entspannung sei so bald nicht auszugehen.

Deshalb will man seit Jahren große Mehrzweckhubschrauber anschaffen. Die Ausschreibung für den Ankauf zehn solcher Maschinen liegt seit Wochen fixfertig in der Schublade der Bundesbeschaffung GmbH (BBG). Grünes Licht für den Prozess gibt es aber nicht.

Wenn man so will, war das Innenministerium für den Ankauf neuer Helikopter zu spät dran. Als Budget für die Beschaffung standen ursprünglich 60 Millionen Euro auf dem Plan, zuletzt wäre dies aber weit teurer geworden. Bei den gängigen Typen, die in das Anforderungsprofil der Flugpolizei passen, liegt der Basispreis pro Stück bei mindestens zehn Millionen Euro . Dazu kommen teure Sonderausstattungen für Nachtsichttechnik, Grenzüberwachung, Hochgebirgseinsätze und Terrorlagen (Panzerung) udn ähnliches.

Offiziell hält das Innenministerium an der geplanten Hubschrauber-Flottenbereinigung fest. „In Anbetracht der restriktiven Budgetvorgaben werden im Hinblick auf strategische Prioritätensetzungen jedoch der Ausbauplan und das Einsatzkonzept überarbeitet. Ziel bleibt der Austausch der teilweise schon in die Jahre gekommenen unterschiedlichen Hubschraubertypen gegen neue, technisch deutlich besser ausgestattete und leistungsstärkere Modelle“, so das Innenministerium in einer schriftlichen Stellungnahme.

Möglich ist, dass aus Kostengründen nur eine kleinere Stückzahl neuer Maschinen angeschafft wird. Auch der Zeitplan ist fraglich. Die Lieferung der ersten Hubschrauber sei für 2027 vorgesehen, so das BMI. Das wird von Insidern stark bezweifelt.