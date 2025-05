Gefahr für Anrainer: Stadt verbannt sturen Golfspieler vom Fußballplatz

Ein Fußballfeld inmitten einer historisch gewachsenen Siedlung in Amstetten nervt wegen der Lärmbelästigung etliche Anrainer seit Jahren. In der TV-Sendung Bürgeranwalt prangerten sie mit Schützenhilfe der Volksanwältin Gaby Schwarz so manche illegale oder nicht zweckmäßige Nutzung des frei zugängigen Sportfelds an.

© Atzenhofer Wolfgang

"Manche Leute ignorieren das Gemeinschaftliche und kennen keine Rücksicht“, kündigt Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) kopfschüttelnd eine neue Beschilderung für die Nutzung des Sportplatzes an der Jahnstraße an. Keine Golfabschläge Golfabschläge werden künftig auf der Fußballwiese dezidiert verboten. Der hartnäckige Golfer hatte sich bislang immer darauf berufen, dass ein Schild der Stadt alle Ballsportarten zulasse.

© Atzenhofer Wolfgang Platzordnung ließ bisher Nutzung für alle Ballsportarten zu.

Zur Vorgeschichte: Am früheren ASK-Platz, der in den 1930er-Jahren durch Grundspenden der Siedler an der Jahnstraße entstanden ist, wurde Amstettner Sportgeschichte geschrieben. Freie Sportfläche Nachdem die Fußballvereine fusionierten und sich das sportliche Geschehen rund um das Stadion des SKU Amstetten konzentrierte, wurde der alte ASK-Platz als sehr freie Sport- und Bewegungszone mitten in der Stadt weiter erhalten und gepflegt.

Dass allerdings der nächtens versperrte Platz sogar von jungen Moped-Rowdys oder lärmenden Jugendlichen, die sich außerhalb der Öffnungszeit von 10 bis 20 Uhr Zutritt verschaffen, missbraucht wird, regt Anrainer auf. Beschwerden bei der Polizei und der Stadtverwaltung zeigten zu wenig Wirkung, so ihr Vorwurf.

© Atzenhofer Wolfgang Frühere Sportarena des ASK Amstetten ist zwischen 10 und 20 Uhr für jedermann nutzbar.

In der TV-Sendung beschwerte sich die Anrainerin Gerlinde Hinterhofer aber nicht nur wegen des Lärms, sondern zeigte auch eine Handvoll Golfbälle in die Kamera. Die hatten etliche Bewohner der Jahnstraße alleine im heurigen Frühjahr in ihren Gärten neben dem Sportplatz gefunden. Entsetzen Die kleinen Bälle dürften dem unbelehrbaren Golfer bei missratenen Abschlägen abhanden gekommen sein. Für Volksanwältin Schwarz eine absolut untragbare Situation, die Gefährlichkeit dieser Bälle, die anders als Fußbälle mühelos als Geschoße durch die errichteten Schutzzäune flitzen, müsse Konsequenzen haben, richtete sie der Amstettner Stadtverwaltung aus.

Vor allem die Verletzungsgefahr für Menschen, die getroffen werden könnten, sei abseits der Schäden, die diese Bälle sonst anrichten, enorm, so Schwarz. Es gehe nicht an, dass da der Fußballplatz als "Driving Range" wie auf einer Golfanlage missbraucht würde, ärgerte sich die Bürgeranwältin. Forderung Es gebe nur eine Lösung: Ein Schild, das Ballspielen erlaube und Golfabschläge klar verbiete, forderte sie.