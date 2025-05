Jugendliche Scooterfahrer sollen Mann Brüche am Bein zugefügt haben

Eine zuerst verbale und dann auch körperliche Auseinandersetzung mit zwei Jugendlichen soll für einen Amstettner am Wochenende schlimme Folgen gehabt haben. Der 56-Jährige stellte die Burschen zur Rede, weil sie mit dem E-Scooter am Gehweg gefahren sein sollen. Der Mann landete letztendlich schwer verletzt im Spital.

Die Polizei bestätigt grundsätzlich einen Vorfall, hält sich aber aufgrund der laufenden Ermittlungen mit genauen Angaben zurück. Die Jugendlichen sollen am Samstag in einer eher engen Stelle beim Amstettner Hauptplatz gegen 18.20 Uhr mit den Rollern auf- und abgefahren sein. Von dem Einheimischen darauf aufmerksam gemacht, dass das am Gehweg verboten sei, kam es zum Wortwechsel, der immer heftiger geworden sein dürfte.

Mehrfachbrüche

Schließlich sollen die beiden Jungen den Mann attackiert haben. Laut NÖN habe der Angegriffene selbst noch die Faustschläge gegen das Gesicht abwehren können. Doch die tobenden Burschen dürften dann auch Tritte ausgeteilt haben. Dabei soll der Amstettner am rechten Bein massivst verletzt worden sein.