Krems: 24-Jähriger bedrohte Poltergruppe am Bahnhof mit Machete

Weil er mit einer Machete auf eine mehrköpfige Gruppe losgegangen sein soll, ist ein 24-Jähriger in Krems festgenommen worden. Der geständige Beschuldigte wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag in die Justizanstalt eingeliefert. Das Buschmesser ist sichergestellt worden.

Die Polizei war am Samstag gegen 1.10 Uhr per Notruf verständigt worden, dass am Bahnhof Krems ein Mann mit einer Machete auf mehrere Personen losgehe. Als Streifen eintrafen, war der vorerst unbekannte Täter zu Fuß geflüchtet, wurde im Zuge einer Fahndung jedoch nur wenig später festgenommen.

Es handelte sich um einen 24-jährigen tschechischen Staatsbürger. Die Machete mit einer Gesamtlänge von 51 Zentimetern wurde erst am nächsten Tag gefunden. Sie lag auf dem Bahnhofsgelände unter einer Holzpalette versteckt.