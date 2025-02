Raub: 92-jährige Frau in Wiener Neustadt überfallen

Passanten entdeckten die benommene Pensionistin Mittwochabend in einem Mehrparteienwohnhaus, in dem sich eine HNO-Ordination befindet, in der Nähe des Bahnhofes in einem Lift. Die 92-Jährige lag am Boden. Sie gab an, bei ihrem Arztbesuch niedergeschlagen und ausgeraubt worden zu sein.

Langer Bart

Laut den angaben der Frau, sei sie beim Arztbesuch von einem Mann mit langem Bart und "südländischer Herkunft" im Lift überrascht worden. Die 92-Jährige sei von ihm überwältigt worden. Bei einem Gerangel entriss ihr der Täter die Handtasche samt Geldbörse, Handy und persönlichen Gegenständen. Ihrer Personenbeschreibung nach handelte es sich um einen Mann "arabischer Abstammung", so die Polizei.