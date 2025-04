Ermittler klären Raubserie: Duo überfiel Tankstellen in NÖ und Steiermark

Das Duo soll für insgesamt drei Überfälle seit März verantwortlich sein. In der Nacht auf den 2. März wurde die Tankstelle in der Fischauer Gasse - Ecke Mießelgasse in Wiener Neustadt von einem vermummten Räuber überfallen. Gegen 4 Uhr Früh stürmte der vollmaskierte Verdächtige den Tankstellenshop und zückte vor der allein anwesenden Mitarbeiterin ein etwa 30 cm langes Küchenmesser.

Fahndung blieb ohne Erfolg

Das Opfer tat, was ihr der "auffallend kleine Mann" anschaffte und übergab ihm die Losung. Nachdem er zusätzlich eine Packung Zigaretten verlangt hatte, trat der Täter die Flucht an. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb zunächst ohne Erfolg.