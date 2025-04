Sicherheitslage in NÖ: Weniger Einbrüche, doch Jugendkriminalität steigt

Im gleichen Zeitraum trieben Kriminelle auch in der St. Pöltner Innenstadt ihr Unwesen. Die Täter drangen nachts in Geschäfte ein, hatten es auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen. Die Ermittlungen der Kripo laufen auf Hochtouren.

Meldungen wie diese erzeugen bei vielen Bürger das Gefühl, dass das größte Bundesland von Einbrecherbanden förmlich überrollt wird. Aber deckt sich diese Einschätzung auch mit der Realität?

Deutlich weniger Keller-Einbrüche

Tatsächlich ist es so, dass die Eigentumskriminalität in Niederösterreich rückläufig ist. Die aktuelle Kriminalstatistik für das Jahr 2024, die am Montag präsentiert wurde, weist einen Rückgang von 1,2 Prozent (22.738 Fälle) aus. Deutliche Rückgänge wurde bei Einbruchsdiebstählen in den Wohnraum (Minus 9,3 Prozent) und vor allem in Kellern (Minus 28,8 Prozent) registriert.

Junge Täter

Blickt man auf die Statistik, dann gibt vor allem ein Bereich Anlass zur Sorge: die Jugendkriminalität. Hier sprechen die Ergebnisse eine deutliche Sprache. So ist die der ermittelten Tatverdächtigen unter 18 Jahren im Zeitraum 2014 bis 2024 von 4.755 auf 6.857 (2023: 6.148) gestiegen ist.