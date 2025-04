Brandstiftung in NÖ? Polizei ermittelt nach Feuer am Holzlagerplatz

Nach dem Brand eines Holzlagerplatzes am 6. April in Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) sucht die Polizei Zeugen. Das Feuer dürfte laut derzeitigem Ermittlungsstand vorsätzlich oder fahrlässig durch die Einbringung einer externen Zündquelle entstanden sein, teilte die Exekutive am Montag mit.