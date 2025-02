Klaus Schneeberger erneut Bürgermeister von Wr. Neustadt

Klaus Schneeberger (ÖVP) ist in der konstituierenden Gemeinderatssitzung am Mittwochabend erneut zum Bürgermeister von Wiener Neustadt gewählt worden.

"Die österreichweit einzigartige bunte Stadtregierung hat Wiener Neustadt in den letzten zehn Jahren fit für die Herausforderungen des dritten Jahrtausends gemacht. Darauf können wir nun in einer wieder ganz neuen Zusammenstellung der Regierung aufbauen", sagte Schneeberger nach seiner erneuten Wahl zum Bürgermeister. Er wird am Donnerstag, 20.2.2025, in St. Pölten von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) angelobt.