Schneeberger setzt bunte Stadtregierung in Wr. Neustadt fort

„Mein Ziel war und ist es, eine Regierung auf möglichst breiter Basis zu bilden. Deshalb habe ich auch nach dieser Wahl alle Fraktionen zu Gesprächen und zur Zusammenarbeit eingeladen", so der 74-jährige Schneeberger nach der Einigung am Samstag.

Die Stadt Wiener Neustadt wird auch in den nächsten fünf Jahren von einer "bunten Stadtregierung" unter der Führung von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger regiert. Innerhalb weniger Tage wurden die Verhandlungen abgeschlossen und eine Zusammenarbeit von ÖVP, SPÖ, FPÖ und der neuen Liste von Kanber Demir fixiert.

Die Herausforderungen für die 50.000-Einwohner-Stadt seien groß, so der Langzeitbürgermeister. "Aller bunten Dinge werden somit drei sein und Wiener Neustadt von uns in einer einzigartigen Form, innovativ und lebendig regiert werden“, so Schneeberger.

Zweiter Vizebürgermeister LAbg. Rainer Spenger (SPÖ), der diese Funktion auch in der nächsten Legislaturperiode ausüben wird: „Für meine Fraktion war nach dem erfreulichen Wahlergebnis klar, dass wir auch hinkünftig mitgestalten wollen – und dies sogar in noch stärkerer Form als in den letzten Jahren. Aus diesem Grund freut es mich auch sehr, dass ich nunmehr als Wohnungsressort verantworten darf.“