Psychische Erkrankungen: Uni-Ambulanz in Krems eröffnet

Konkret wird auf krankheitsspezifische Gruppentherapie gesetzt. "Im ambulanten Bereich haben wir vorwiegend ein Einzeltherapie-Setting, das ist eher historisch entstanden als wissenschaftlich begründet, eine Gruppentherapie kann genauso gute Ergebnisse erzielen, bei manchen Erkrankungsbildern sogar noch effektiver sein“, betont Christoph Pieh , Leiter der neuen Ambulanz, im Zuge der Eröffnung. Derzeit würden 30 Personen pro Tag behandelt – man befinde sich aber noch in der Aufbauphase, bis zu 70 Personen sollen es werden, so Pieh auf Nachfrage.

Psychotherapie als Behandlung erster Wahl

Die Patientinnen und Patienten haben in der Regel zwölf Wochen lang wöchentliche Sitzungen von drei Stunden. Neben der Gruppentherapie sind das auch Entspannungsmethoden, die regelmäßig eingesetzt werden.

Vor allem ist die Ambulanz dafür gedacht, dass Personen nach einem stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung eine Nachfolgebehandlung erhalten oder ein stationärer Aufenthalt überhaupt vermieden werde. Pieh erläutert am Podium, dass in Österreich dreimal so viel für Psychopharmaka ausgegeben werde, wie für Psychotherapie, obwohl es viele Krankheiten gebe, wo wissenschaftlich belegt sei, dass Psychotherapie die Behandlungsmethode erster Wahl sei.