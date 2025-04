Insgesamt kommen in diesem Jahr drei Maßnahmen auf die Patienten zu: unter anderem müssen Patienten bei Krankentransporten künftig einen Teil der Kosten selbst tragen.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will ihr Defizit im kommenden Jahr auf eine "schwarze Null" drücken. Dazu wurde am Dienstag von Verwaltungsrat und Hauptversammlung ein umfangreiches Sparpaket beschlossen. Neben internen Maßnahmen wie der Nicht-Nachbesetzung von Stellen werden auch die Patienten betroffen sein.

Vitamin-D-Bluttests

Die zweite Maßnahme betrifft nicht notwendige Vitamin-D-Bluttests, die künftig kostenpflichtig sein werden. In Vorarlberg tritt diese Maßnahme bereits übermorgen in Kraft, ein Bluttest kostet dort 31 Euro, wenn man gesund ist und ohne ersichtlichen Grund darauf besteht. Ähnliche Regelungen sollen in allen Bundesländern verhandelt werden.