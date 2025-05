Betrüger versprach Gewinne mit Kryptowährungen: 5 Jahre Haft

"Sie sind da in einer Abwärtsspirale, aus der Sie nicht herauskommen", attestiert eine Schöffin kopfschüttelnd. Die Laienrichterin hat gerade die Geschichte des 32-jährigen Angeklagten, der in Handschellen aus seiner Zelle zum Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt gebracht wurde, gehört. Zum ersten Mal - anders als die Vorsitzende des Schöffensenates, die den dreifach einschlägig Vorbestraften und seine Masche bereits kennengelernt hat.