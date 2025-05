Forderung nach bundesweitem Notfallplan gegen Müllberge bei Katastrophen

© Johannes Weichhart Sperrmüllberge waren in NÖ in zahlreichen überfluteten Stadtsiedlungen und Dörfern anzutreffen

Lawine an Sperrmüll zeigte bei Jahrhundertflut 2024 in NÖ die Grenzen der Abfallinfrastruktur auf. LH-Vize Pernkopft und Ländervertreter sehen in Krisenplänen und Gesetzesänderungen Lösungen.