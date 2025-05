Umweltreferenten und Minister plagt die EU-Renaturierung und die Bürokratie

Beim Treffen der Umwelt- und Naturreferenten aller Bundesländer mit Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) in Maria Taferl (Bezirk Melk) am Donnerstagabend und am Freitag spielte dessen nicht anwesende Vorgängerin Leonore Gewessler (Grüne) indirekt noch eine Hauptrolle. Die im Vorjahr mit ihrer Zustimmung ermöglichte EU-Renaturierungsverordnung sorgte unter den zwölf angereisten Mitgliedern der Landesregierungen für rauchende Köpfe.