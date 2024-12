NÖ: Land gibt Startschuss für dritten Nationalpark

Mit der Zuerkennung einer sieben Millionen Euro schweren Bundesförderung nimmt in Niederösterreich die geplante Gründung eines dritten Nationalparks im Waldviertel konkrete Formen an. Ein 260 Hektar großes Gebiet im Waldviertel rund um das Dobratal südlich des Kamp soll als neues Naturschutzgebiet die erste Kernzone für den künftigen Nationalpark "Kampwald“ bilden.

Zeitgleich mit einer entscheidenden Sitzung des Biodiversitätsfonds des Bundes stellten Mikl-Leitner (ÖVP) und die drei damit beschäftigten Regierungsmitglieder LH-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP), Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) sowie Susanne Rosenkranz (FPÖ) die Nationalparkpläne vor. Im Bundesfonds fiel dann unmittelbar der erwartete Beschluss für die Millionenunterstützung.

Somit könne man im kommenden Jahr kostenneutral die erste Kernzone im Dobratal unter Naturschutz stellen und das Projektmanagement starten, so Mikl-Leitner. Es brauche Kartierungen, einen Managementplan, Verhandlungen mit dem Bund über die weitere Finanzierung und die fachliche Zustimmung der IUCN (International Union for Conservation of Nature) in der Schweiz, schilderte sie.

3.100 Hektar Fläche

Im „Vollausbau“ soll der Nationalpark 3.100 Hektar vom Gebiet um das Dobratal bei Ottenstein und Rastenfeld bis hinauf zum Truppenübungsplatz Allentsteig reichen. "Wir können nun ein weiteres Leuchtturmprojekt für Naturtourismus und Regionalentwicklung mit entsprechender Wertschöpfung starten“, erklärte LH-Vize Pernkopf. Als Beispiel nannte er den Nationalpark Thayatal. Vor wenigen Jahren habe es nur 2.500 Nächtigungen in der Region gegeben, „dann haben wir das Wildkatzencamp geschaffen und seitdem gibt es dort das Vierfache, also 10.000 Nächtigungen und 35.000 betreute Besucher kommen in diese Region.“ Dies sei gelebter, sanfter Naturtourismus.