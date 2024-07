Die Nationalpark-Tiere und ihre Hitze-Tipps

Nun, auf Eis können Vierbeiner nicht zurückgreifen. Aber ansonsten sind die Strategien durchaus ähnlich, wie ein Blick in die Tierwelt des Nationalparks Donauauen (Bezirk Gänserndorf) zeigt.

Wildschweine zum Beispiel haben ein entscheidendes Problem: Sie haben, ebenso wie viele andere Tierarten, kaum Schweißdrüsen. An heißen Tagen nehmen sie daher gerne Schlammbäder an schattigen Orten im Wald. Die Schlammpackung kühlt durch Verdunstung und schützt die Haut außerdem vor Austrocknung und Parasiten. Auch der Rothirsch taucht gerne mal, sogar in tiefere Gewässer, wo ihm das Wasser bis zum Hals steht. Die Durchquerung von Flüssen schafft er dabei locker.