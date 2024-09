Renaturierung als umweltpolitische Pflicht

Ganz Österreich ächzte unter einem extremen Hitzesommer: Es wurden so viele Tropennächte verzeichnet wie nie zuvor. Die Auswirkungen der Klimakrise werden Jahr für Jahr offensichtlicher. Unwetterkatastrophen kosteten wieder Menschenleben. Auch die heimische Landwirtschaft leidet unter Dürreperioden und Starkregen.

Der beste Verbündete gegen die Klimakrise ist und bleibt eine intakte Natur. Doch auch die Natur steckt in einer Krise: Bestäuber schwinden, Borkenkäfer richten immer größere Schäden an und Ökosysteme kollabieren. Derzeit sind in Österreich 80 Prozent der geschützten Flächen in einem schlechten Zustand.