Platznot im Tierschutzhaus: "Wilde WG" mit Fuchs und Dachs

Die Tier-WG war keine unüberlegte Aktion. In der Natur sind Wohngemeinschaften nämlich keine Seltenheit. „ Fuchs und Dachs teilen sich in freier Wildbahn oft denselben Bau. Diese Koexistenz nutzen wir jetzt auch bei uns" erklärt Holubar.

So viel Wild wie noch nie

Das gestiegene Bewusstsein für Wildtiere ist bei Tierschutz Austria deutlich spürbar. Noch nie wurden so viele Jungtiere wie in diesem Frühjahr ins Tierheim gebracht. „Immer mehr Menschen bringen verwaiste oder verletzte Tiere in professionelle Hände. Selbst ein Jäger hat kürzlich ein Jungtier übergeben“, sagt die Leiterin der Wildtierstation.