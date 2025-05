Besonders vorbildlich seien die Waldohreulen oder Turmfalken , die sehr häufig als Adoptiveltern fungieren, berichtet Vier Pfoten. Laut der Tierschutzorganisation ist die Station im Bezirk Gänserndorf die einzige Pflegestation Österreichs, in der Jungvogelfindlinge durch Ammen derselben Vogelart großgezogen werden.

Auswilderung

Im Gegensatz zur Handaufzucht durch Menschen können bei artgleicher Aufzucht viel mehr verwaiste Tiere, nachdem sie aufgepäppelt wurden, wieder ausgewildert werden. Rund 90 Prozent der Findlinge sind in Haringsee so fit, dass sie wieder in die Natur entlassen werden.