Wie Ex-Labor-Schimpansen heute leben

Die Schimpansen, die heute im Außengehege des Affenrefugiums von Gut Aiderbichl in Gänserndorf nach Lust und Laune Kräuter und Pflanzen abreißen, haben eine Vergangenheit in Isolation hinter sich. Sie wurden für Forschungszwecke einzeln in engen Laborkäfigen gehalten. 20 Jahre lang wurden an ihnen Tierversuche durchgeführt – sie wurden etwa mit HIV und Hepatitis infiziert.

Wende für Labortiere 1997 kam dann die Wende für die Labortiere – die Pharma-Firma Immuno, die an ihnen geforscht hatte, wurde vom Baxter-Konzern aufgekauft. Dieser stellte die Tierversuche ein und bemühte sich darum, dass sie gut versorgt wurden, etwa im Safaripark Gänserndorf. 2009 nahm sich das Gut Aiderbichl ihrer an. Zum damaligen Zeitpunkt waren es 40 Affen – heute sind noch 27 übrig. Unter ihnen ist Martha, sie ist 54 Jahre alt. Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von Gut Aiderbichl, erklärt, dass Schimpansen in freier Wildbahn etwa 30 bis 40 Jahre alt werden, jene in Gefangenschaft um die 50 Jahre. Martha war also schon in ihrer Lebensmitte, als sie 2011 mit der Eröffnung des Außengeheges das erste Mal Regen und Sonne spüren konnte.

Jahre später lernen die Tiere hier noch immer, was es heißt, Schimpansen zu sein. Im Refugium eignen sie sich über Jahre hinweg ganz langsam das an, was sie sonst von ihren Eltern gelernt hätten. Ihre Fortschritte dauern oft Jahre. „Es zeigt, dass es nie zu spät ist, zu helfen“, ist Renate Foidl, Gutsleiterin von Gut Aiderbichl Gänserndorf, überzeugt. Sie weiß, wie sie die Entwicklung und das Wohlbefinden der Affen stärkt. Affen ernten Im Frühjahr startet das Gartenbuffet für die Schimpansen, das sie mit ihrem Team anlegt. Es werden Kräuter und Goodies, wie Obst und Gemüse, angepflanzt. Das können die Affen dann ernten. „Die Schimpansen holen sich dort selbst Heilkräuter und Pflanzen, wie in freier Wildbahn. Das ist mehr als Futter – es ist Lebenselixier“, so Foidl. Diese täglichen Naturkontakte fördern das Verhalten und die Gesundheit – und stärken ihr Vertrauen in Menschen.