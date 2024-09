Nach Aus für Zirkus: Fünf Tiger haben ein neues Zuhause

Doch der Zirkus , der zuletzt in Deutschland auftrat, musste vor einigen Jahren schließen.

"Sandy", "Floy", "Tango", "Roxy" und "Sonja" zogen vor Kurzem in ihr neues Zuhause: Die bengalischen Tiger im Alter zwischen neun und 17 Jahren wurden ihr Leben lang in einem Zirkus eingesetzt und von ihrem Dompteur von Hand aufgezogen.

"Wir hatten großes Glück, dass uns ein langjähriger Unterstützter und Tierfreund das Areal in Rumänien angeboten hat", berichtet Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von "Gut Aiderbichl" in Salzburg. So konnte im Liska Animal Park Zoo ein Gehege für die ehemaligen Zirkustiere geschaffen werden.