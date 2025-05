Verstärkte Polizeikontrollen gegen Umweltsünder in Niederösterreich

Die Polizei in Niederösterreich setzt auf verstärkte Kontrollen in Sachen Umweltschutz. Im Visier sind nach Angaben vom Freitag die Ablagerung von gefährlichem Abfall wie Asbestprodukten und von Alt-Kraftfahrzeugen. Verwiesen wurde in diesem Zusammenhang auf die Chemikalien-Verbotsverordnung (Chem-VerbotsV) 2003 und das Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) NÖ.