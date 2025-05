Gerettetes Wildkaninchenbaby wird in der EGS Haringsee gepflegt

Ein Wildkaninchenbaby wird in der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee (Bezirk Gänserndorf) gepflegt. Bei Bauarbeiten in der Nähe von Schloss Hof wurde vor einigen Tagen versehentlich der Bau zerstört und das Jungtier ausgebaggert, teilte Vier Pfoten am Freitag in einer Aussendung mit. "Milo" sei das einzig überlebende Geschwisterchen, die Mutter dürfte in Panik geflohen sein. Das Kaninchen soll aufgezogen und - sobald es selbstständig genug ist - ausgewildert werden.