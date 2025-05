Schwerer Missbrauch unter Schülern im Internat?

Die massiven Vorwürfe der Staatsanwältin: „Wir sprechen von geschlechtlicher Nötigung und Vergewaltigung, also Schwerkriminalität. Opfer ist ein Klassenkamerad.“ Nach dieser Einleitung folgten Details zu Übergriffen, in denen eine mentholhaltige Flüssigkeit, Bananenmilch und Lockenschaum thematisiert wurden. Und der Ort, wo sie landeten – in der Unterhose des Opfers.

Dem nicht genug, ortete die Anklägerin „bei den Beschuldigten im Laufe der Zeit eine Steigerung der kriminellen Energie“, es sei sogar zu einer Vergewaltigung des Mitschülers gekommen: „Nicht im klassischen Stil. Trotzdem ist das kein kleiner Blödsinn gewesen und nicht erledigt durch eine Entschuldigung. Das war kein Spaß, kein Jux und keine Tollerei.“