Vorschau: Was ist am Wochenende los im Burgenland?

Was ist los in Eisenstadt? "Mit Pauken und Trompeten" gastiert die Joseph Haydn Privathochschule heute, Mittwoch, im ORF Landesstudio. Im Rahmen der Konzertserie "Talente aus dem Burgenland" wird ein spannendes Wechselspiel zwischen Blechbläsern und Schlagwerkern geboten - 21. Mai (18 Uhr) ORF Landesstudio Burgenland. Am Freitag gastiert Bestseller-Autorin Martina Parker mit Uschi Zezelitsch und Josef Koó in der neuen Stadtvilla. Neben einer Best-of-Lesung aus Parkers Gartenkrimis darf sich das Publikum auch auf Kabaretteinlagen und Anekdoten aus dem Autorinnenleben freuen - 23. Mai (19 Uhr) Stadtvilla Eisenstadt. Im Rahmen des Pianofestivals "Keys to Heaven" präsentiert die aus Costa Rica stammenden Künstlerin Phoebe Violet, gemeinsam mit dem uruguayischen Gitarristen Ignacio „Nacho“ Giovanetti, ihr neues Repertoire „Suspiros“, das aus Originalliedern für Gesang und Gitarre besteht - 23. Mai (22 Uhr) Hotel Galantha, weitere Festival-Programmpunkte am 24. Mai.

Was ist los im Nordburgenland? Die Halbturner Schlosskonzerte stehen am Donnerstag unter dem Motto "1001 Nacht & Der Zauber des Fin de Siécle". In der einzigartigen Atmosphäre des Freskensaals erklingen Meisterwerke von Maurice Ravel, Jules Massenet, Gabriel Fauré, Léo Delibes, Sergei Rachmaninoff, Gustav Mahler und Richard Strauss - 22. Mai, 19.30 Uhr. Das Wienerlied lebt - jedenfalls, wenn das Akustikduo "Die Strottern" am Freitag im "Csello" aufgeigt. Seit über 20 Jahren entstauben Klemens Lendl und David Müller schon gemeinsam das Wienerlied musikalisch, im Burgenland gemeinsam mit dem Trio Sarah Bernhardt - 23. Mai (20 Uhr) Csello Mühle Oslip.

Ein neues Literaturevent feiert am Samstag in Gols Premiere: Die Lesereihe namens „Am Satzberg“, kuratiert von Raoul Eisele, Clara Heinrich und Konstantin Schmidtbauer. Die Palette reicht von klassischen Lesungen bis hin zu experimentellen und performativen Darbietungen. Zum Auftakt treten Mina Hava, Hel Proißl und Greta Pichler auf - 24. Mai (17 Uhr) Baumgarten 60, Gols.

© Raoul Eisele Raoul Eisele, Clara Heinrich und Konstantin Schmidtbauer laden zur Lesung in der Golser Natur ein.

Bei den Neusiedler Gartentagen im Nyikospark Neusiedl am See dreht sich am Samstag und Sonntag alles um den "New Pannonian Style". Gartenführungen, Pflanzenmarkt und Kinder-Workshops stehen auf dem Programm. Die Eröffnung geht am Samstag um 10 Uhr über die Bühne - 24. und 25. Mai, 10 bis 18 Uhr. Gols ist am Samstag Startpunkt der "großen Burgenland Tour" mit einer Wanderung nach Mönchhof - 24. Mai (9.30 Uhr) Hauptplatz Gols. Winzer Hannes Reh eröffnet mit einem "Feuerwerk aus Genuss und Musik" bei seinem Hoffest die Sommersaison - 24. Mai (ab 10 Uhr) Weingut Hannes Reeh Andau.

Was ist los im Südburgenland? Der Verlag Edition Lex Liszt 12 ist am Donnerstag zu Gast im Hianzenbräu. Die Autoren Gerd Kramer und Franz Stangl lesen aus ihren Werken, für musikalische Unterhaltung sorgt Bertie Unger. Für das Event gibt es ein eigenes Bier mit Sprüchen der auftretenden Literaten auf den Etiketten - 22. Mai (19 Uhr) Hianzenbräu Großpetersdorf. Am Samstag wird das neue Gemeindezentrum von Kukmirn feierlich eröffnet - 24. Mai (13.30 Uhr) Dorfplatz 2 Kukmirn. "Klangschlaining" lädt zu musikalischen Begegnungen in allen fünf Ortsteilen von Schlaining ein. Um 14 Uhr in Altschlaining 167 (bei Familie Gabriel), um 15 Uhr in Drumling 31/2 (bei Familie Grünauer), um 16 Uhr in Goberling 59 (bei Familie Kalchbrenner), um 17 Uhr in Neumarkt i.T. 120/2 (bei Familie Imrek) und um 18 Uhr in Stadtschlaining - 24. Mai (14 Uhr) Schlaining.

© Karl Knor Elfi Graf mit Isabella, Luisa, Sophia und Stefanie von der Volksschule Neuberg.