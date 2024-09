Flugpolizei: Eine Landflucht mit gehöriger Verspätung

Der Standort mitten in Wien war nicht mehr zeitgemäß: Es herrschte akuter Platzmangel für neue Hubschrauber, dazu kamen fehlende Ausbaumöglichkeiten, kein Nachtflugbetrieb sowie eine dezentrale Flugschule weit außerhalb in Bad Vöslau (NÖ) – alles entscheidende Faktoren für den Standortwechsel.

Mit einigen Jahren Verspätung ist am Montag die neue Einsatzzentrale der österreichischen Flugpolizei in Wiener Neustadt feierlich eröffnet worden. Nach dreijähriger Bauzeit wurde der Stützpunkt aus dem dicht bebauten Gebiet in Wien-Meidling auf das Gelände des Polizei-Sondereinsatzkommandos Cobra verlegt.

Er hatte den Standort in Schwechat favorisiert. Obwohl damals schon eine halbe Million Euro an Steuergeld in die Planungen geflossen waren. Nach Kickls Abgang als Minister und einer Übergangsregierung wurde Karl Nehammer (ÖVP) Innenminister und die ursprünglichen Pläne wieder aufgenommen.

Neben der neuen Einsatzzentrale in Wiener Neustadt bleibt der Flugpolizei-Stützpunkt in Wien-Schwechat und die Flugschule am Flugplatz Bad Vöslau erhalten. Auch in Meidling wird es weiterhin einen Landeplatz für wichtige Einsätze geben, erklärt der Direktor für Spezialeinheiten im Innenministerium (DSE), Bernhard Treibenreif.

Was das Areal der Meidlinger Kaserne anbelangt, hat die aktuelle Regierung laut Innenminister Gerhard Karner ein neues Sicherheitszentrum geplant. Ob diese Pläne auch nach der Nationalratswahl am 29. September so fortgeführt werden, hängt mitunter vom Ergebnis ab.