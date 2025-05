"Sind zu langsam gefahren": Familie mit Kleinkind auf A2 abgedrängt

Schließlich sei der Ungeduldige links an seinem Wagen vorbeigezogen. "Aber nur bis er auf der selben Höhe war, dann hat er plötzlich herübergeschnitten, ich musste das Auto verreißen, sonst hätte es sicher eine Kollision gegeben", schildert der Zeuge. "Ich war wirklich schockiert. Dass jemand drängelt oder deutet, kommt ja öfter vor, aber so etwas ist unglaublich. Ich hatte vor allem Angst um mein Kind und bin deswegen zur Polizei gefahren, um Anzeige zu erstatten. Das habe ich vorher noch nie gemacht."

Trotzdem behauptet der 60-Jährige, zum fraglichen Zeitpunkt gar nicht auf der Südautobahn bei Wiener Neudorf gewesen zu sein. Als vermeintlichen Beweis legt der Lkw-Fahrer die Rechnung einer Tankstelle in Deutsch-Wagram vor. "Das war 45 Minuten vor dem Zwischenfall, was soll das beweisen?", wundert sich die Richterin. "In 45 Minuten schafft man die Strecke nicht", meint der Angeklagte. Doch er hat nicht mit der Ortskenntnis der Richterin gerechnet. "Ich habe Verwandtschaft in dieser Gegend und ich weiß genau, dass sich das leicht ausgehen kann", kontert sie.

Diversion abgelehnt

"Nicht über die Tangente, wenn man 80 fährt", versucht der 60-Jährige noch lachend zu entkräften. Doch die Vorsitzende hat genug gehört. Ein letztes Mal versucht sie dem Angeklagten die Gelegenheit zu einem Geständnis zu geben: "Wenn Sie die Verantwortung übernehmen, würde statt einer Verurteilung eine Diversion infrage kommen. Dann wären Sie nicht vorbestraft."