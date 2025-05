Raserfahrt bei Deutsch-Wagram: Auto überschlug sich bei Flucht vor Polizei

Ein Verdächtiger hat sich am Dienstag eine Verfolgungsjagd von Wien nach Niederösterreich mit der Polizei geliefert. Die riskante Raserfahrt des 29-Jährigen endete mit einem Pkw-Überschlag in Deutsch-Wagram ( Bezirk Gänserndorf ).

Der Kroate aus dem Bezirk Neunkirchen, der u. a. Treibstoff gestohlen haben soll, blieb unverletzt. Er gestand mehrere Straftaten und wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.