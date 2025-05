Pfaffstättner Marathonmann Franz Gschiegl zum 70er im Himalaya

Franz Gschiegl liebt die Herausforderung. Mehr als 100 Marathons hat der Pfaffstättner, der heuer seinen 70. Geburtstag feiert, bereits absolviert. Er stand bei jedem einzelnen Wien-Marathon am Start - und erreichte auch in allen 42 Bewerben das Ziel. Radrennen und Triathlons nahm der ehemalige Banker ebenfalls in Angriff - und er bestieg mehr als 2.500 Berge in aller Welt.