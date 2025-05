Wasser wird knapp: Gemeinden rüsten sich für trockene Jahre

Vor diesem Hintergrund investieren immer mehr Kommunen in die Versorgungssicherheit. Bestes Beispiel ist derzeit die Stadtgemeinde Neunkirchen , wo dringender Handlungsbedarf gegeben war. Diese Woche wurde im Hinblick auf die Trinkwasserversorgung ein "bedeutendes Projekt" eröffnet. Für 3,8 Millionen Euro wurde in der Raglitzerstraße ein neuer Tiefbehälter.

Das Herzstück des Projekts bildet ein Speicher mit insgesamt 2.200 Kubik Volumen, der in zwei Wasserkammern untergebracht ist. Die Anlage wird von der 1. Wiener Hochquellwasserleitung versorgt, was was eine zuverlässige Wasserquelle gilt.

Jährlich werden in Neunkirchen über eine Million Kubikmester Wasser geliefert und verbraucht. In Spitzenzeiten im Sommer liegt der tägliche Verbrauch bei über 4.000 Kubik. Neunkirchen liegt in einer von jenen gefährdeten Regionen Ostösterreichs, in denen die Wasserknappheit bis zum Jahr 2050 eine Herausforderung werden könnte.

288 Risiko-Gemeinden in Niederösterreich

Laut der Untersuchung von Greenpeace besteht die größte Gefahr von Wassermangel in Zukunft in jenen Gebieten, in denen in trockenen Jahren weniger Grundwasser verfügbar ist, als man für die öffentliche Wasserversorgung, Industrie und Landwirtschaft benötigt.

Mehr als die Hälfte der 471 Risiko-Gemeinden liegt laut Analyse mit einer Anzahl von 288 in Niederösterreich, in der Steiermark sind insgesamt 82 Gemeinden betroffen, in Tirol 54, im Burgenland 38 und in Oberösterreich acht. In den Gebieten liegen auch die Bundeshauptstadt Wien sowie die Landeshauptstadt St. Pölten.