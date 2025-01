Comeback des Grundwassers: Osten sitzt nicht mehr auf dem Trockenen

Ein Rückblick in den Herbst 1965 macht deutlich, wovon Angelmaier und seine Kollegen sprechen. Mit knapp 268 Meter über Adria wurde damals bei der Messstelle Heizhaus Wiener Neustadt der höchste Grundwasserstand seit Messbeginn im Jahr 1951 aufgezeichnet. Nur sieben Jahre später, im Frühjahr 1972, waren es mit 257 Meter ü.A. sage und schreibe elf Meter weniger . Und so ging es bis heute mit dem Grundwasserspiegel auf und ab.

Ein Blick auf die Grundwasserseen rund um Wiener Neustadt und das angrenzende Nordburgenland machen deutlich, was Experten wie Martin Angelmaier, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft beim Land Niederösterreich , in der Vergangenheit immer wieder prognostiziert haben. Grundwasserschwankungen im Wiener Becken sind nicht ungewöhnlich und seit Jahrzehnten durch diverse Messstationen ausführlich dokumentiert.

Der Föhrensee in Wiener Neustadt war im Sommer 2023 ausgetrocknet

Im April 2023 hatte der Pegel mit 255 Meter die Talsohle erreicht. Eines der größten Grundwasserreservoirs Europas, die Mitterndorfer Senke, war südlich von Baden auf ein Rekordtief gesunken. Die Folge waren ausgetrocknete Seen und Flüsse. Viele Teiche und Schotterseen im südlichen Wiener Becken glichen wegen der Trockenheit eher einer Schotterwüste als einem einladenden Badegewässer.

Lange Hitzeperiode

Während Kritiker die Trockenheit und extreme Grundwassersituation dem Klimawandel zuschreiben, versuchen Fachleute vom Hydrologischen Dienst des Landes Niederösterreich zu beruhigen. Starke Schwankungen im Wiener Becken habe es schon immer gegeben. In den vergangenen Jahren führte aber ein deutliches Niederschlagsdefizit in Verbindung mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen (Hitzeperioden) in der warmen Jahreszeit zu dem Rekordrückgang des Grundwasserspiegels.