Spargelsaison startet: Wenn sie quietschen, sind sie richtig

In nächster Zeit wird das grüne oder weiße Gemüse wohl sehr oft auf den Speisekarten der Restaurants stehen oder auch zu Hause serviert werden, denn die Ernte in Österreich hat eben begonnen. Der Niederschlag der vergangenen Tage war da durchaus hilfreich, er habe der Qualität des Spargels gutgetan, heißt es am Freitag aus der steirischen Landwirtschaftskammer. In der Steiermark bauen 15 Landwirte das kalorienarme Gemüse – 100 Gramm bestehen zu 90 Prozent aus Wasser und haben nur 20 Kalorien – auf rund 40 Hektar an.