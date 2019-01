Sparbefehl? Kickl reagiert mit Brief an 30.000 Polizisten

Elf Tage nach dem KURIER-Bericht über die drohende Einsparung von bis zu einer Million Überstunden bei der Polizei reagiert Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) nun. Als Reaktion sandte Kickl am Montag Nachmittag einen Brief an die rund 30.000 Polizisten und kündigt darin an: "Bei der Sicherheit wird nicht gespart." (Dem KURIER liegt das Schreiben vor, siehe ganz unten, Anm.)

Kickl wehrt sich dagegen, dass er einen " Sparbefehl" gegeben habe oder es einen "Personal-Notstand" gebe. "Worum es in Wahrheit geht, ist eine Anpassung an neue Gegebenheiten des Jahres 2019", schreibt der Ressortchef. Er betont, dass eine entsprechende Stärke an Polizisten immer gewährleistet sein müsse.