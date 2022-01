Spannender Tag für Tiroler Polit-Prominenz

Am 27. Februar will Blanik es noch einmal wissen. Von 2016 war die Architektin Landeschefin der SPÖ, ehe sie das Ruder 2018 an Georg Dornauer übergab. Für ihn ist der Wahlgang in vier Wochen der erste, für den er als Parteiobmann die Gesamtverantwortung trägt. Zudem tritt er selbst als Kandidat an.

In seiner Heimatgemeinde Sellrain ist Dornauer 2016 gelungen, woran sich sein Vater und sein Großvater die Zähne ausgebissen hatten: Als roter Kandidat in der traditionell schwarzen Landgemeinde zum Ortschef gewählt zu werden. Das Amt zu verteidigen, ist kein Problem. Dornauer ist ohne Gegenkandidaten.