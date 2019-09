Spätsommer in Höchstform: Noch einmal 30 Grad

Vor allem der Sonntag lädt mit landesweit sonnigem und sehr warmem Wetter zu Freizeitaktivitäten aller Art ein. So bietet sich ein Sprung in die heimischen Seen an. „So hat der Attersee noch immer eine Wassertemperatur von 21 Grad zu bieten, 22 Grad der Ossiacher See in Kärnten“, sagt der Meteorologe. „Wer etwas abgehärteter ist, kann auch den Bodensee mit 18 Grad oder den Achensee mit 15 Grad wählen.“

Doch auch die Berge locken am Sonntag noch einmal mit bestem Wanderwetter. Bis zu 20 Grad werden in 2.000 Meter erreicht, auf rund zehn Grad erwärmt sich die Luft auf 3.000 Meter. Dazu kann man in trockener Luft eine hervorragende Fernsicht genießen.

30 Grad im September sind nicht so außergewöhnlich, wie man vielleicht denken mag. So gab es beispielsweise im September 1947 gleich 14 heiße Tage mit 30 Grad oder mehr in Österreich. „Der absolute Temperaturrekord für den September ist noch in weiter Ferne, er stammt aus der jüngeren Vergangenheit“, so Spatzierer. „Am Monatsersten 2015 wurden in Pottschach-Ternitz schweißtreibende 36,0 Grad gemessen.“ Die 30-Grad-Marke liegt hierzulande übrigens bis in den Oktober hinein in Reichweite: Der späteste Termin für einen 30er in Österreich datiert vom 5.10.1983 aus Deutschlandsberg.