Sozialleistungsbetrüger in Tirol verkaufte tonnenweise Waren in Irak

Ein 42-Jähriger hat in Tirol seit Oktober 2021 Sozialleistungen in Höhe von 77.000 Euro zu Unrecht bezogen. In Wahrheit soll der Mann, der aus dem Irak stammt, als internationaler Vermittler diverser Handelswaren fungiert haben. Dadurch soll er monatlich mehrere tausend Euro erwirtschaftet haben, berichtete die Polizei am Montag.

Provisionen kassiert

Der Beschuldigte soll die Waren palettenweise in ganz Europa für einen Händler im Irak aufgekauft und den Warenversand mittels Lkw und Schiff organisiert haben. Dabei sollen über 22 Tonnen an Waren in den Irak verschifft worden sein. Der 42-Jährige soll Großhändler über das Internet kontaktiert haben und sich als Vertreter für Gewerbetreibende im Irak ausgegeben haben und Waren aller Art - bspw. Elektrogeräte, Schuhe, Kleidung, Uhren, medizinische Geräte, Silber usw. - im Wert von mehreren Millionen Euro verkauft haben. Er habe für die Abwicklung dieser Geschäfte Provisionen kassiert und diese Einkünfte nicht angegeben.