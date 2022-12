Schwierige Tierrettung: Rinder krachten durch Stallboden

15 Feuerwehrleute rückten zur gefährlichen und schwierigen Bergung der zentnerschweren Rinder an. Um vor allem gegen gefährliches Methangas geschützt zu sein, mussten sich die Retter mit schwerem Atemschutz ausrüsten. In Folge stiegen die Helfer in den Morast ab, um die Tiere zu sichern. Gleichzeitig wurde mittels Druckluftbelüftung frische Luft in den Graben eingeblasen. In mühevoller Arbeit wurden die Rinder dann mit Gurten fixiert und mit einem Kran ins Freie gehoben.