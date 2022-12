Klimaaktivisten besetzen Hörsaal an Uni Graz

Konkrete Forderungen an die Uni Graz gibt es ebenso: "Die Uni soll in Zukunft ausschließlich pflanzenbasierte Gastronomie am Campus unterstützen, sowie mehr konsumfreie Räume für Studierende zur Verfügung stellen", heißt es. Die Aktion sei zeitlich befristet.

Uni befindet sich im Dialog

Die Uni Graz bestätigt die Besetzung gegenüber dem KURIER. Man stehe bereits in Kontakt mit den Besetzern, sagt eine Sprecherin der Uni Graz. Derzeit bereite man außerdem ein Statement für die Öffentlichkeit vor.

Klima-Kleber in Graz und Innsbruck

Fast zur selben Zeit ist es in Graz zu einer weiteren Protestaktion gekommen: Bei klirrender Kälte und Minusgraden haben Montagfrüh Klimaaktivisten den Frühverkehr am Lendkai in Graz blockiert. Vor dem Kunsthaus Graz haben sich Klima-Aktivisten auf der Straße festgeklebt. Konkret wurde der Regenbogen-Fußgängerübergang am Lendkai vor dem Kunsthaus versperrt. Die Aktion lief ab ca. 8 Uhr und wurde um 8.25 Uhr aufgelöst - Polizisten trugen die drei beteiligten Aktivisten weg. Es herrschte am Lendkai höheres Verkehrsaufkommen, kurzfristig wurden Umleitungen eingerichtet, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion.

Zu einer ähnlichen Aktion kam es auch am Innsbrucker Südring. Auch dort war der Start des Protests um 8.00 Uhr. Die Demonstrierenden waren auch eine Stunde später noch an Ort und Stelle, hieß es.

Zum zweiten Mal besetzten in der Früh Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" eine Straße in Innsbruck, in Graz waren sie schon dreimal aktiv. Sie forderten die Durchsetzung einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h auf Österreichs Autobahnen.