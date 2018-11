Sozialer Wohnbau und „inländerfreundliches Modell“

„Leistbares Wohnen für unsere Leut’“, propagiert die steirische FPÖ-Spitze und es klingt, als wärmte sie sich bereits für einen der berüchtigten Ausländer-Wahlkämpfe auf. „Wir wollen ein inländerfreundliches Wohnunterstützungsmodell schaffen“, beschreibt Klubobmann Stefan Hermann und meint unter anderem, Asylberechtigte von der Wohnunterstützung des Landes auszuschließen.

Rund 50 Millionen Euro sind derzeit insgesamt pro Jahr dafür budgetiert. Ein Fünftel der Bezieher seien „Zuwanderer“, wie die Blauen in einem Antrag formulieren: „Der Umstand, dass Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte die gleichen Landesförderungen wie Österreicher erhalten, kann nur als massive Ungerechtigkeit empfunden werden.“ Asylberechtigte sollten überhaupt kein Geld aus diesem Topf bekommen; alle anderen „Zuwanderer“ zumindest „ausreichende Deutschkenntnisse“ beweisen und wenigstens fünf Jahre per Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet sein.