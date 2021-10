Sozialaktion: 72 Stunden für eine bessere Welt

Klimawandel, Toleranz und Co.

Etwa Mitglieder der „youngCaritas“ in Wien, sie widmen sich dem Thema Toleranz. Gemeinsam gestalten die Jugendlichen individuelle Bänke, die in der Stadt aufgestellt werden. Dort sollen Passantinnen und Passanten auf das Thema aufmerksam gemacht werden und sich mittels QR-Code nähere Informationen zum Projekt einholen. Die „Toleranz-Bänke“ sollen bis zum 17. November, dem weltweiten Tag der Toleranz, in der Stadt stehen.

In Innsbruck hingegen will man das Konzept eines Escape Rooms entwickeln, in Schärding sollen die Geschichten älterer Menschen aufgezeichnet und verbreitet werden. Mit beiden Projekten wollen die Jugendlichen den Austausch zwischen den Generationen fördern. Weitere Gruppen beschäftigen sich mit dem Klimawandel oder dem Sammeln von Lebensmittelspenden. Live begleitet werden die Projekte von Ö3.