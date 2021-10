Bürgermeister-Stichwahlen: Kaiserstadt Bad Ischl bleibt in roter Hand

Bad Ischl. Der Name des Kurorts im Salzkammergut lässt bei den meisten Österreichern sofort Kitschbilder vor dem geistigen Auge entstehen. Von Kaiser Franz Joseph I. und seiner Sisi, denen die Stadt als Sommerresidenz diente. Oder von zuckersüßen Spezialitäten wie dem Zaunerstollen von der namensgebenden Traditionskonditorei, die einst als Hoflieferant fungierte.

Alles andere als zuckersüß war der Gemeindewahlkampf der vergangenen Wochen in der 14.000-Einwohner-Stadt Bad Ischl (Bezirk Gmunden), der am Sonntag in einem Duell um den Bürgermeistersessel endete. In der Stichwahl kämpften SPÖ-Bürgermeisterin Ines Schiller und ausgerechnet ihr Ex-Parteikollege Hannes Mathes mit seiner Liste „Zukunft Ischl“ um das Amt.

63 Stimmen machten den Unterschied

Schiller setzte sich mit 50,43 Prozent denkbar knapp durch. Mathes erhielt nur um 63 Stimmen weniger. Damit bleibt das Stadtoberhaupt zwar rot, der Gemeinderat ist es nicht. Denn in diesem erreichte bei der Wahl am 26. September die Liste Mathes mit 34,13 Prozent knapp die Mehrheit. Die SPÖ kam auf 32,65 Prozent.