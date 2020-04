Sonnenschein und Frühsommer freut nicht jeden

Der April macht, was er will. Und das sind derzeit rund 20 Grad, Sonnenschein und kaum Wind. Die sommerlichen Temperaturen laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Wären da nicht die Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus – für die tägliche Spazierrunde ist das Wetter dennoch perfekt.

Und so wird es auch am Osterwochenende bleiben. Bereits der Gründonnerstag brachte viele Sonnenstunden; am Karfreitag ziehen zwar einige Wolkenfelder durch, tagsüber scheint aber wieder verbreitet die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bis zum Ostermontag zwischen 17 und 24 Grad.