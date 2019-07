„Mäusejahr“: Die Nager vernichten große Teile der Ernte

Eine Mäuseplage in diesem Ausmaß hat auch Manfred Weinhappel, Leiter der Pflanzenbauproduktion in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, noch nicht gesehen. Für abgeerntete Felder empfiehlt der Experte tiefgreifende Bodenbearbeitungen, „um die Mäusebauten zu zerstören und die Tiere an die Oberfläche zu bringen“.

Sonst, befürchtet Weinhappel, können die Landwirte nur auf Regen hoffen, denn „großflächig kann man wenig machen“.