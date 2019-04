Drahtwurm und Millionenverluste: Die letzten heimischen Erdäpfel

Wenn man davon ausgeht, dass in Österreich durchschnittlich pro Kopf rund 50 Kilogramm an Erdäpfeln im Jahr verzehrt werden, so hätten mit den 130.000 Tonnen an aussortierten Erdäpfeln rund 2,5 Millionen Österreicher ein ganzes Jahr lang versorgt werden können. Für die Erdäpfelbauern hat dies österreichweit einen Umsatzverlust von rund 40 Millionen Euro bedeutet. Kein Wunder, dass die Stimmung in der Landwirtschaft enorm gereizt ist.

Deswegen ist mit der Erdäpfelaktion in Wien auch ein Forderungspaket verknüpft. Thema ist unter anderem der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gegen den Drahtwurm (siehe Artikel rechts). IGE-Obmann Wanzenböck: "Wenn jetzt Ware aus dem Ausland zu uns kommt, muss sichergestellt werden, dass sie nach denselben hohen Standards produziert wurde, wie sie auch von unseren Bauern verlangt werden."

Es könne nicht sein, dass den heimischen Bauern Betriebsmittel entzogen werden, die für die Produktion von Qualitätserdäpfeln notwendig seien, und die Knollen "dann aus dem Ausland kommen, wo die Maßstäbe nicht so streng angelegt werden".

Unterstützt wird die Interessensgemeinschaft bei ihren Forderungen vom niederösterreichischen Bauernbund, der von der Bundesregierung ein Pflanzenschutzprogramm fordert. "Da gehört Bewegung hinein, es kann nicht immer nur um Verschärfungen gehen", heißt es aus dem Bauernbund.

Gleichzeitig müsse natürlich auch um Maßnahmen gegen die Trockenheit gekämpft werden. So hatte sich Hermann Schultes in seiner Zeit als Bauernbundobmann und Landwirtschaftskammerpräsident bereits dafür eingesetzt, dass Donauwasser für die Felder – speziell im Weinviertel – genutzt werden kann.