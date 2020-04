Ostern per Lieferservice: Wie das Fest heuer zu Hause besonders wird

Während die Lieferung in Wieden und Margareten gratis ist, kostet sie im restlichen Wien - als Corona-Sonderpreis - acht Euro. Auch beim Blumenhaus zum Dom, kann man Gestecke und Sträuße bestellen.

Die Oster-Party kann kommen

Wer es ein bisschen unkonventioneller mag, kann seine vier Wände auch mit Ballons in eine Partyzone verwandeln. Die Wienerin Irene Zahrl verkauft normalerweise in ihren zwei Shops in der Inneren Stadt und in Hietzing Luftballons. In Zeiten von Covid-19 liefert sie. Denn auch in Krisenzeiten dürfe man Spaß haben, ist sie überzeugt. "Ich bin der Meinung, dass Freude, das Immunsystem stärkt."