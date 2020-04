Hunderte Helfer kämpfen gegen großen Waldbrand bei Wiener Neustadt

Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Ein riesiger Waldbrand hat am Dienstagnachmittag im südlichen Niederösterreich zu einem Großeinsatz von mehr als 30 Feuerwehren geführt. Wie Franz Resperger, der Sprecher des nö. Landesfeuerwehrverbandes, dem KURIER bestätigt, ist es im Föhrenwald zwischen den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt zu einem Flächenbrand in dem extrem trockenen Waldgebiet gekommen. Ein Hubschrauber des Innenministeriums versuchte zunächst, das Ausmaß des Feuers aus der Luft zu erkunden. "Mehrere 1000 Quadratmeter stehen in Flammen", sagt Resperger.